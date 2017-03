Ein Autofahrer hat in Zwickau die Vorfahrt nicht beachtet und dabei einen Radfahrer schwer verletzt. Der 83 Jahre alte Autofahrer wollte gestern nach links abbiegen und sah einen von rechts kommenden 59 Jahre alten Radler nicht. Wie die Polizei mitteilte, kam es zum Zusammenstoß.

Die Staatsbäder Bad Elster und Bad Brambach sind bei Gästen angesagter denn je. 2016 wurden 30 Prozent mehr Anreisen verzeichnet, die Zahl der Übernachtungsgäste konnte im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent gesteigert werden. Einen wesentlichen Anteil daran hat nach Angaben der Bäderverwaltung die im Herbst 2015 eröffnete Soletherme. Das Unternehmen will im laufenden Jahr sieben Millionen Euro für den weiteren Ausbau der Bäder ausgeben.

Die wärmende Sonne bringt die "Nackte Jungfern" von Drebach in Fahrt. Die Gemeinde teilte mit, zum Wochenende würden mehr als die Hälfte der berühmten Krokuswiesen in voller Blüte stehen. Die zartvioletten Wildkrokusse sprießen auf sieben Hektar in der Erzgebirgsgemeinde. Der geschmolzene Schnee hat die Zwiebeln gut mit Wasser versorgt, sodass Experten ein reiche Blüte voraussagen.