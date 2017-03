Die Linken in Sachsen haben die Landesdirektion aufgefordert, die landesweite Stallpflicht für Geflügel zu lockern. Stattdessen sollte es eine risikoorientierte Stallpflicht im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort eines infizierten Tieres geben sowie einen Beobachtungsradius von drei Kilometern. Wegen zahlreicher Vogelgrippefälle ist seit Mitte November Geflügel in ganz Sachsen faktisch eingesperrt. Dies ist nach Ansicht der Linken für die Tiere gesundheitsgefährdend und widerspricht dem Tierschutz.

Heute nimmt die Bewölkung nach freundlichem Beginn von Nordwesten her schnell zu und ab Mittag fällt gelegentlich Regen. Zum Abend hin lockert es wieder auf bei Temperaturen 10 Grad in Wurzen und 14 Grad in Dresden, auf dem Fichtelberg 5 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus westlichen Richtungen, auf den Gipfeln gibt es Sturmböen.

In der Nacht gibt es gebietsweise größere Auflockerungen, im Erzgebirge ist der Himmel eher stark bewölkt. Zum Morgen hin setzt erneut Regen ein, in hohen Lagen kann auch Schnee fallen. Die Temperaturen sinken auf +5 Grad bis -2 Grad. Es weht ein mäßiger Südwest- bis Westwind, auf dem Fichtelberg sind orkanartige Böen möglich.