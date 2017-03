In Neukirch weiht das Maschinenbauunternehmen Trumpf heute eine neue Produktionshalle ein. In der 4.000 Qudratmeter großen Halle werden Komponenten für die Automatisierung von Maschinen hergestellt, die nach Angaben des Unternehmens weltweit verkauft werden. In die neue Fertigungshalle hat der Maschinenbauer rund 12 Millionen Euro investiert. Mit knapp 440 Mitarbeitern ist Trumpf der größte Arbeitgeber in der Gemeinde.