06:21 Uhr | Angreifer sticht Mann mit Messer ins Gesicht

Bei einem Streit in Leipzig ist am Dienstag ein Mann mit einem Messer schwer im Gesicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei lieferte sich das 34 Jahre alte Opfer mit einem 25-Jährigen zunächst eine verbale Auseinandersetzung vor dem Gebäude des Amtsgerichts. Als der Streit eskalierte, zückte der 25-Jährige ein Messer und stach dem Kontrahenten mehrmals ins Gesicht und ins Knie. Der 34-Jährige kam ins Krankenhaus. Der Täter wurde festgenommen. Beide Männer waren laut Polizei betrunken.

06:12 Uhr | VW lädt zum Ideenwettbewerb in Gläserne Manufaktur

Der VW Konzern will die Gläserne Manufaktur in Dresden zur Wiege für Start-ups in der Mobilitätsbranche machen. Ein entsprechender Ideenwettbewerb soll heute auf der Cebit in Hannover vorgestellt werden. Ausgewählte Teilnehmer sollen ihre Ideen bereits Ende April in Dresden präsentieren. Die Teams mit den fünf besten Vorschläge können dann für sechs Monate in die Gläserne Manufaktur einziehen. Wer die Fachleute überzeugt, kann seine Ideen bis zur Marktreife entwickeln.

05:55 Uhr | Leipziger Wolkenforscher bereiten Expedition in die Arktis vor

Rund 40 Forscher aus Leipzig und Bremerhaven wollen in der Arktis die Auswirkungen von Wolken bei der überdurchschnittlichen arktischen Erwärmung untersuchen. Wie ein Sprecher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung mitteilte, werden die Wissenschaftler am 22. Mai mit dem Schiff in Bremerhaven aufbrechen und bei ihrer Expedition von zwei Forschungsflugzeugen unterstützt.

05:43 Uhr | Weitere Zeugenaussagen im Terrorprozess gegen "Gruppe Freital"