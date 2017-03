In der Gläsernen VW-Manufaktur in Dresden werden ab sofort wieder Autos gebaut. Sprecher Carsten Krebs sagte, in dieser Woche würden die ersten Elektro-Golfs montiert. Anfang April solle das erste Kundenfahrzeug fertig sein. Nach Aussage des Sprechers sollen im Mai täglich bis zu 35 Fahrzeuge gefertigt werden. Montiert wird der Elektro-Golf in Dresden im Einschichtsystem. Die Gläserne Manufaktur war 2001 zur Herstellung des Luxuswagen Phaeton errichtet worden, der zuletzt nicht mehr nachgefragt wurde. In den zurückliegenden Monaten wurde die Automanufaktur für 20 Millionen Euro umgebaut.