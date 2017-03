05:23 Uhr | Neue Zwickau-Chronik wird in Leipzig vorgestellt

Die Stadt Zwickau und ein Dresdner Verlag stellen ab heute auf der Leipziger Buchmesse erstmals die neue Chronik der Muldestadt vor. Das Nachschlagewerk umfasst zwei Bände mit Texten, Bildern und Karten zur Entwicklung der Stadt sowie eine umfangreiche Zahlentafel. Die Zwickauer Chronik soll im November - zwei Monate vor Beginn der 900-Jahr-Feier der Stadt - erscheinen.

05:15 Uhr | Görlitz wirbt um Ostergäste

In Görlitz sollen Plakate in der Innenstadt und eine Kampagne in sozialen Netzwerken auf die Osterzeit in der Stadt aufmerksam machen. Höhepunkte sind die Kreuzwegprozession und Andachten im Heiligen Grab. Weitere Erlebnis- und Ausflugstipps zum Fest wurden in einer Übersicht auf der Internetseite der Stadt zusammengestellt. Mit der Aktionsseite sollen Einheimische ebenso wie Touristen angesprochen werden. Görlitz tritt damit in offene Konkurrenz zu Bautzen, dass mit den Ostertraditionen der Sorben seit Jahren bei Gästen punktet.

05:08 Uhr | Dresden will Ski-Weltcup

Die Stadt Dresden will sich für 2018 um ein Weltcup-Rennen im Skilanglauf bewerben. Der Stadtrat stimmte am Abend den Plänen zu. Die 700 Meter lange Rennstrecke soll am Königsufer entlang führen. Die Kosten für das Projekt werden auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Nun muss jedoch erst einmal der Ski-Weltverband FIS feststellen, ob die ausgewählte Strecke überhaupt wettkampftauglich ist. Neben Dresden bewerben sich das slowenische Planica und das tschechische Nove Mesto um die Austragung der Ski-Weltcup-Rennen. Die Entscheidung fällt im Mai.

09:30 Uhr | Dresden: Im Prozess um die "Gruppe Freital" sollen weitere Zeugen gehört werden.

Im Prozess um die "Gruppe Freital" sollen weitere Zeugen gehört werden. 10.00 Uhr | Diesbar-Seußlitz: Die Weinkellerei Jan Ulrich will sich zu mit unerlaubten Rückständen belasteten Wein äußern.

Die Weinkellerei Jan Ulrich will sich zu mit unerlaubten Rückständen belasteten Wein äußern. 11:45 Uhr | Leipzig: Die Steuerungsgruppe Neuseenland stellt aktuelle touristische Konzepte vor.

Die Steuerungsgruppe Neuseenland stellt aktuelle touristische Konzepte vor. 16:00 Uhr | Dresden: Die Künstlerin Svea Duwe und 24 Performer wollen beim Dresdner Spiegelmarsch mit mannshohen Spiegeln in der Innenstadt für Aufmerksamkeit sorgen.

17:00 Uhr | Auerswalde: Am Ortsausgang Richtung Chemnitz startet ein Wildkräuter-Spaziergang im Chemnitztal.

Am Ortsausgang Richtung Chemnitz startet ein Wildkräuter-Spaziergang im Chemnitztal. 18:00 Uhr | Görlitz: Im Barockhaus Neißstraße stellt Thomas J. Hauck seinen neuesten Krimi "Wiener Schmäh mit Leichen" vor.