Besucher der Stadt Bautzen können ab heute per Audioguide in die regionale Musikgeschichte eintauchen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei an insgesamt zehn Orten im Stadtzentrum nun "Wissenswertes über die Bautzener Musikgeschichte" zu erfahren. Das Projekt mit dem Namen "Musikpfad" entstand in Zusammenarbeit mit dem Phillip-Melanchthon-Gymnasium. Seit 2010 erforschten die Mädchen und Jungen der Klassenstufe 8 dafür jährlich zwei bedeutende musikalische Wirkungs- und Wohnstätten.