06:43 Uhr | Polizei sucht mit Drohne nach 17-jährigem Dresdner

Bildrechte: Polizeidirektion Dresden Mit einer Drohne hat die Polizei gestern vergeblich nach einem vermissten 17-Jährigen aus Dresden-Dölzschen gesucht. Auch die Wasserschutzpolizei war im Einsatz. Der junge Mann war am Freitag kurz vor Mitternacht das letzte Mal vor einem Club an der Elbe gesehen worden. Heute sollen Polizeitaucher in der Elbe nach ihm suchen. Die Polizei bittet auch um weitere Bürgerhinweise zu dem Jugendlichen.

06:39 Uhr | Neues Stadtzentrum für Freital

Im Freitaler Ortsteil Deuben soll das künftige Zentrum der Stadt entstehen. Die Entwürfe von 5 Investoren sind seit gestern in der Stadtbibliothek ausgestellt. Der Freitaler Oberbürgermeister Uwe Rumberg rief die Bürger des Ortes auf, die Investoren-Entwürfe zu begutachten und Wünsche und Kritiken zu äußern. Im Spätsommer soll dann der Stadtrat einen Beschluss zum Bau des Stadtzentrums fassen. Fertig soll das Zentrum im Jahr 2023 sein.

06:24 Uhr | Sachsen erkennt nur jeden vierten Asylbewerber an

In Sachsen und Berlin werden die wenigsten Asylbewerber anerkannt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Konstanz. Danach wurde in beiden Ländern zwischen 2010 und 2015 nur etwa jeder vierte Antrag positiv beschieden. Im Saarland mit der höchsten Anerkennungsquote waren es dagegen über zwei Drittel der Anträge. Den Autoren zufolge werden in unionsgeführten Ländern tendenziell weniger Bewerber anerkannt als in SPD-geführten. Außerdem bestehe ein Zusammenhang zwischen häufigen fremdenfeindlichen Übergriffen und einer niedrigeren Anerkennungsquote.

06:14 Uhr | Revision nach Urteil gegen rechtsextreme "Oldschool Society"

Nach dem Urteil gegen die Führungsriege der rechtsextremen Gruppe "Oldschool Society" hat jetzt auch die Bundesanwaltschaft Revision eingelegt. Das bestätigte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts in München. Das OLG hatte insgesamt vier Angeklagte Mitte März wegen der Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Anwälte der beiden aus Sachsen und Bayern stammenden mutmaßlichen Rädelsführer hatten direkt nach dem Urteil Rechtsmittel eingelegt.

06:09 Uhr | Motorradfahrer in Werdau schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist gestern ein Motorradfahrer in Werdau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 21-Jährige mit ihrem Auto an einer Kreuzung nach links abbiegen und übersah dabei das entgegenkommenden Motorrad des 19-Jährigen.

05:59 Uhr | Dreijährige nach Sturz von Fahrrad schwer verletzt

Beim Versuch, einem Auto auszuweichen, ist eine Dreijährige in Hartenstein von ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatter der Autofahrer das Mädchen beim Wenden übersehen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Kind am Montag in ein Krankenhaus gebracht.

05:52 Uhr | Forscher entdecken wichtige Datenautobahn im Hirn

Leipziger Hirnforscher haben einen Grund dafür gefunden, warum Kleinkinder sich erst ab einem Alter von etwa vier Jahren in andere Menschen hineinversetzen können. Im menschlichen Gehirn bildet sich dann eine entscheidende, bis dahin fehlende Faserverbindung heraus, berichten die Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften im Fachmagazin "Nature Communication". Laut Erstautorin Charlotte Grosse-Wiesmann könnten die Ergebnisse vor allem für die weitere Forschung zu Autismus interessant sein.

05:42 Uhr | Urteil im Prozess um Betrug an Unister-Gründer erwartet

Im Prozess um den Kreditbetrug an Unister-Gründer Thomas Wagner werden heute im Leipziger Landgericht die Plädoyers und das Urteil erwartet. Angeklagt ist der 69 Jahre alte Vermittler des sogenannten Rip-Deals. Er soll das Geschäft mit Wagner und in einem zweiten Fall mit einer Architektin aus Nordrhein-Westfalen sowie einem angeblichen israelischen Diamantenhändler eingefädelt haben. Den Opfern wurde statt versprochener Millionen-Kredite aber Falschgeld angedreht.

05:18 Uhr | Autos fangen nach Unfall Feuer

Nach zwei Auffahrunfällen auf der A4 bei Pulsnitz sind gestern drei Pkw ausgebrannt. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Unfallursache war laut Polizei mitteilte ein Bremsmanöver auf der linken Fahrspur. Eines der an den Unfällen beteiligten vier Fahrzeuge fing Feuer, die Flammen griffen auf zwei weitere über. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Görlitz mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr Richtung Osten wurde weiträumig umgeleitet.

Der Sächsische Verfassungsgerichtshof verkündet seine Entscheidung im Fall einer kleinen Anfrage zu den Biedenkopf-Memoiren Der Linken-Abgeordnete André Schollbach hatte geklagt, weil die Staatskanzlei eine Kleine Anfrage zur Finanzierung der Biedenkopf-Memoiren nicht vollständig und richtig beantwortet habe. 17:00 Uhr | Glashütte: Der Landessportbund und das Innenministerium ehren die erfolgreichen sächsischen Wintersportler und deren Trainer im Deutschen Uhrenmuseum.

17:30 Uhr | Dresden: Die Kinder-Universität an der TU beginnt mit der Veranstaltung "Was macht ein Sprachdetektiv auf Verbrecherjagd?" im Hygiene-Museum.