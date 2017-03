Auf dieser Seite:

07:00 Uhr | Wegen Brexit: Briten in Sachsen wollen Deutsche werden

Seit der Brexit-Entscheidung haben in Sachsen dutzende Briten die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Das ergab eine Nachfrage des MDR in Dresden, Leipzig und Chemnitz. Demnach haben in Dresden zehn Bürger des Vereinigten Königreichs seit vergangenem Juni einen deutschen Pass beantragt. In den zehn Jahren davor gab es nur vier Anträge. In Leipzig beantragten 16 Briten die deutsche Staatsbürgersaft, elf mehr als im Vorjahreszeitraum. In Chemnitz gingen drei Anträge ein. 2015 war es nur einer. Die britische Regierung will heute das Gesuch für den Austritt aus der EU in Brüssel einreichen.

06:50 Uhr | Sachsen sucht händeringend Dolmetscher für muslimische Gefangene

Sachsen findet nur mühsam Dolmetscher für Gefangene aus dem muslimischen Kulturkreis. Justizminister Sebastian Gemkow sagte dem MDR, die Dolmetscher-Stellen für die Gefängnisse seien bewilligt. Es sei aber nicht einfach, geeignete Kandidaten zu finden. Es reiche nicht, irgendwelche Übersetzer zu nehmen. Sie müssten den Ansprüchen im Strafvollzug genügen. Dazu gehöre es, Suizide wie im Fall des Terrorverdächtigen Al Bakr zu verhindern. Gemkow zufolge geht es auch darum, die Radikalisierung von Gefangenen zu verhindern.

06:25 Uhr | Wolfsbüro: Herdenschutz überprüfen

Sachsens Wolfsexperten haben die Tierhalter zu Beginn der Weidesaison aufgefordert, die Schutzmaßnahmen für ihre Herden zu überprüfen. Das Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" empfiehlt bis zu 1,20 Meter hohe Elektrozäune. Ein effektiver Schutz bei kleineren Herden sei auch, diese über Nacht im Stall unterzubringen. Da sich der Wolf weiter ausbreitet, sollte in ganz Sachsen Vorsorge vor den Raubtieren getroffen werden.

06:00 Uhr | Schwerverletzter bei Unfall auf A72

Auf der Autobahn 72 Zwickau-Chemnitz ist ein Autofahrer verunglückt und schwer verletzt worden. Kurz vor der Anschlussstelle Hartenstein verlor er in der Nacht zum Mittwoch die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben noch den genauen Unfallhergang.

05:55 Uhr | Biker rast durch Dorf

Ein Biker ist auf der Bundesstraße 6 bei Löbau mit 173 Stundenkilometern durch eine Ortschaft gerast. Erlaubt waren nach Polizeiangaben 60 Stundenkilometer. Dem Motorradfahrer drohen nun mindestens 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrsregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

05:50 Uhr | Frauen-Schutzhaus voll belegt

Das erste Schutzhaus für geflüchtete Frauen in Sachsen ist von der ersten Stunde an immer voll belegt gewesen. Fast zehn Frauen und 16 Kinder sind nach Angaben des Integrationsministeriums in den vergangenen vier Monaten in der Einrichtung in Leipzig aufgenommen worden. Dabei übersteige die Zahl der Schutz suchenden Frauen die Anzahl der Betroffenen, die tatsächlich untergebracht werden konnten. Es habe Anfragen aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland gegeben.

05:42 Uhr | Anstieg der Kriminalität in Sachsen

Nach einem Rückgang im Jahr 2015 hat die Kriminalität in Sachsen im vergangenen Jahr wieder zugenommen. Vor allem beim Anteil der Zuwanderer an der Gesamtzahl der ermittelten Tatverdächtigen wurde nach dpa-Informationen ein deutlicher Zuwachs verzeichnet. Dieser Anteil lag 2015 noch bei 6,7 Prozent. Experten begründen den starken Anstieg im vergangenen Jahr mit der ebenfalls stark gestiegenen Zahl der Zuwanderer. Ein besonderes Problem in puncto Kriminalität bilden weiter Flüchtlinge aus den Maghrebstaaten.

05:22 Uhr | Streiterei in Chemnitzer City eskaliert

Gestern Abend eilten Rettungskräfte und Polizei in die Chemnitzer City. An der Stadthalle waren mehrere Menschen in Streit geraten, dabei wurde auch Reizgas versprüht. Mehrere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei konnten nach Reporterangabend einen Verdächtigen stellen. Mit einem Großaufgebot waren Einsatzkräfte in die Chemnitzer City geeilt. Bildrechte: MDR/Harry Härtel