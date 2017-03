05:22 Uhr | Feuer in Textilveredelung Frankenberg

Im Gelände einer Textilveredlungsfirma in Frankenberg brennt seit kurz nach Mitternacht eine Produktionshalle. Als das Feuer ausbrach, befanden sich 18 Beschäftigte in dem Gebäude. Die Polizei teilte mit, die Menschen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung seien mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu löschen. Messungen hätten bislang keine erhöhten Schadstoffwerte ergeben. Zur Brandursache könnten noch keine Angaben gemacht werden.