Bundesinnenminister Thomas de Maizière will sich am Freitag an der Autobahn 4 bei Ottendorf-Okrilla über die automatische Erkennung von Kfz-Kennzeichen informieren. Sachsen testet die entsprechende Technik schon seit Jahren. Sachsens Innenminister Markus Ulbig sieht darin einen wichtigen Baustein bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und der Verschiebung von Autos ins Ausland.