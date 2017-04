Die sächsiche Staatsregierung will den Bau von altersgerechten Wohnungen mit 15 Millionen Euro pro Jahr fördern. Nach einem Bericht der "Freien Presse" sollen dafür noch dieses Jahr entsprechende Richtlinien in Kraft treten. Zuschüsse sind unter anderem für den altersgerechten Umbau von Mietwohnungen in Plattenbauten vorgesehen. Grund für die Maßnahme ist nach Angaben des Innenministeriums die wachsende Zahl von Senioren in Sachsen. Laut Prognosen werden 2030 fast 1,2 Millionen Menschen in Sachsen älter als 65 sein.