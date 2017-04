Jetzt beginnt der Abbau des Busmonuments vor der Frauenkirche in Dresden. Die Arbeiten sollen bis zum Nachmittag abgeschlossen sein. Die drei hochkant aufgestellten Busse, werden nun in Berlin aufgestellt. In Dresden stand das Monument, dass auf den Bürgerkrieg in Syrien aufmerksam machen soll, acht Wochen. Die Intallation hatte eine kontroverse Diskussion ausgelöst.