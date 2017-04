Der Grundbesitz in Sachsen wird künftig komplett digital erfasst. Nachdem bereits seit 1995 die Grundbücher im Freistaat elektronisch geführt werden, wird heute in Chemnitz am Amtsgericht auch die elektronische Grundakte eingeführt. Erprobt wurde das Verfahren zunächst in Leipzig und Dresden. Der Wegfall umständlicher Übertragungen von Akteneinträgen in das Grundbuch soll künftig zu mehr Effizienz führen und Bearbeitungszeiten verkürzen.