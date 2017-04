Heute beginnt der Tag zumeist stark bewölkt und im Gebirge fällt örtlich noch etwas Niederschlag, in den Kammlagen als Schnee. Später scheint zeitweise die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 12, im Bergland auf 4 bis 9 Grad Celsius. Es weht ein böiger Wind.



In der Nacht zum Freitag überwiegt starke Bewölkung und zeitweise regnet es leicht, in den Kammlagen anfangs noch mit Schnee vermischt. Die Temperatur gehen auf 6 bis -1 Grad Celsius zurück. Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter. Am Sonnabend lockert es nach anfänglichem Sprühregen von Norden her auf. Der Sonntag soll trocken bleiben, heitere Abschnitte wechseln sich mit Wolkenfeldern ab.