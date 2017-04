In Seifhennersdorf ist eine Postbotin von ihrem Transporter überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 50-Jährige war laut Polizei auf einer abschüssigen Straße aus ihrem Wagen ausgestiegen, um zu einem Briefkasten zu gehen. Als sie bemerkte, dass ihr Transporter ins Rollen geriet, wollte sie ihn mit ihren Händen aufhalten und geriet dabei unter den Wagen. Die Geisterfahrt des Fahrzeugs endete nach 50 Metern in einem Zaun. Die Postbotin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Stereoact ist bei der Verleihung des Musikpreises "Echo" überraschend leer ausgegangen. Das Produzenten-Duo aus dem Erzgebirge war in drei Kategorien nominiert und zählte damit zu den Topfavoriten. Ihr Hit "Die immer lacht" war zwar das das meistverkaufte Lied im vergangenen Jahr, womit ihnen nach den alten Vergabe-Kriterien der Echo für den "Hit des Jahres" sicher gewesen wäre. Nach den neuen Kategorien setzte sich stattdessen der Rapper Drake feat. Wizid & Kyla mit "One Dance" gegen Stereoact durch.

Heute ist der Himmel über Sachsen stark bewölkt, zeitweise fällt Regen, im Erzgebirge und in der Oberlausitz länger andauernd. Die Temperaturen erreichen - Höchstwerte zwischen 8 Grad in Bad Brambach und 12 Grad in Delitzsch. Dazu weht ein frischer Nordwestwind mit stürmischen Böen.



Auch in der Nacht gibt es kaum Wolkenlücken und vor allem im Bergland und der Oberlausitz fällt noch Regen bei 9 bis 2 Grad. Am Sonnabend erreicht die Temperatur bei meist bedecktem Himmel 6 bis 13 Grad, am Sonntg wird es im Tagesverlauf immer sonniger und 13 bis 20 Grad warm..