06:43 Uhr | Dynamo Dresden will in Braunschweig punkten

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden will heute bei Eintracht Braunschweig drei Punkte einfahren. Dynamos Trainer Uwe Neuhaus sagte: "Wir haben weniger Druck als die anderen. Natürlich wollen wir auch dort eine gute Leistung zeigen und wenn möglich gewinnen." Verzichten muss der 57-Jährige neben den verletzten Marco Hartmann und Hendrik Starostzik auch auf Marvin Stefaniak. Er muss wegen seiner fünften Gelben Karte aussetzen. Pascal Testroet und Akaki Gogia konnte zwar wieder ins Training einsteigen, fallen aber voraussichtlich ebenfalls noch aus.

06:19 Uhr | Polizei verhindert Schlägerei in Heidenau

Im Zentrum von Heidenau sind am Sonntagabend etwa 50 bis 60 Personen in Streit geraten. Die Polizei erhielt Hinweise, dass sich auf offener Straße eine Schlägerei abzeichne. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an. Als sie eintrafen, hatten sich die Kontrahenten bereits in unterschiedliche Richtungen entfernt. Laut Polizei hatte sich zwischen Asylbewerbern und Russlanddeutschen ein Konflikt angebahnt.

05:58 Uhr | Drei Verletzte bei Massenschlägerei in Leipzig

Bei einer Massenschlägerei in Leipzig sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mann mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren bis zu 30 Menschen an der Schlägerei im Stadtteil Paunsdorf beteiligt. Dort waren in einem Park zwei Gruppen in Streit geraten. Eine flüchtete und brachte sich in einer Straßenbahn in Sicherheit. Die andere Gruppe bewarf daraufhin das Fahrzeug mit Steinen. Dabei gingen unter anderem mehrere Scheiben zu Bruch. Die von Anwohnern alarnmierte Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

05:44 Uhr | Plauen im Picasso-Rausch

Die Stadt Plauen steckt im Picasso-Fieber. Im soziokulturellen Zentrum Malzhaus wurde gestern eine Sonderschau mit Originalarbeiten des spanischen Künstlers Pablo Picasso eröffnet. Die Exposition umfasst rund 100 Werke, die meisten davon sind Radierungen. Ergänzt wird die Schau durch 50 lithografische Arbeiten. Im Rahmenprogramm gibt es unter anderem Führungen sowie eine Picasso-Nacht. Die Ausstellung ist ab morgen für Besucher geöffnet.

05:37 Uhr | Felsbrocken blockiert Straße im Kamenzer Herrental

Ein 500 Kilogramm schwerer Felsbrocken hat sich im Kamenzer Herrental gelöst und ist auf die Straße gerollt. Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brocken bisher noch nicht beräumt werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Steine lösen. Zunächst müsse der Hang untersucht werden, erklärte ein Polizeisprecher. Die Straße bleibt daher voraussichtlich bis heute voll gesperrt.

05:34 Uhr | Frühjahrsputz auf Dresdner Elbwiesen

Beim traditionellen Reinigen der Dresdner Elbwiesen sind in diesem Jahr neun Tonnen Müll und Schwemmgut eingesammelt worden. Rund 1150 Helfer waren auf den 30 Kilometern zwischen Cotta und Zschieren unterwegs. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden neben Picknick- und Grillresten auch ein kompletter Motorroller sowie das Skelett eines Wildschweins gefunden. Der Frühjahrsputz wird seit 1996 von der Stadt organisiert.

05:23 Uhr | Kritik an Schulgesetz in Sachsen

Sachsens Landtag stimmt am Dienstag über das neue Schulgesetz ab. Die Kritik an den Plänen hält aber an. Der Dresdner Erziehungswissenschaftler Wolfgang Melzer etwa sieht nicht nur Chancen für eine grundlegende Reform vertan. Seiner Ansicht nach ignoriert der Gesetzentwurf klar den Mehrheitswillen. In in einer aktuellen Repräsentativstudie hätten sich drei Viertel der Eltern für ein längeres gemeinsames Lernen über Klasse 4 hinaus ausgesprochen. Selbst im Landtag gäbe es eine Mehrheit dafür. Allerdings beuge sich die SPD im Machtpoker mit der CDU.

05:12 Uhr | Mehr Straftaten mit Waffen in Sachsen

Bildrechte: Studio Klarheit Im vergangenen Jahr sind wieder mehr Straftaten mit Waffen in Sachsen registriert worden. 3.694 dieser Fälle verzeichnete die Polizei landesweit und damit knapp 100 mehr als 2015, geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linken im Landtag hervor. Waffengewalt wurde vor allem bei Raub, Körperverletzung, Nötigung oder Freiheitsberaubung angewandt. Am häufigsten sind Täter in den Großstädten Leipzig und Dresden bewaffnet. Meistens kommen Stichwaffen, Pistolen oder Gewehre zum Einsatz

10:00 Uhr | Görlitz: Am Landgericht wird ein Prozess gegen ein Ehepaar und deren zwei Söhne wegen schweren bandenmäßigen Fahrraddiebstahls fortgesetzt.

Am Landgericht wird ein Prozess gegen ein Ehepaar und deren zwei Söhne wegen schweren bandenmäßigen Fahrraddiebstahls fortgesetzt. 10:30 Uhr | Meißen: Sachsens größtes Privatweingut, Schloss Proschwitz, zieht Bilanz und wagt einen Ausblick.

Sachsens größtes Privatweingut, Schloss Proschwitz, zieht Bilanz und wagt einen Ausblick. 12:00 Uhr | Dresden: Das Uni-Klinikum stellt ein Hörgerät als Vollimplantat vor.

Das Uni-Klinikum stellt ein Hörgerät als Vollimplantat vor. 15:00 Uhr | Dresden: Die Christdemokraten informieren über eine Tagung der sächsischen CDU-Landtagsfraktion mit der Landesgruppe Sachsen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

15:00 Uhr | Seiffen: Die Wendt & Kühn Figurenwelt lädt zu einer Führung mit anschließendem Orgelkonzert in der Bergkirche ein.

Die Wendt & Kühn Figurenwelt lädt zu einer Führung mit anschließendem Orgelkonzert in der Bergkirche ein. 17:00 Uhr | Leipzig: Im Neuen Rathaus tagt das Jugendparlament öffentlich.

Im Neuen Rathaus tagt das Jugendparlament öffentlich. 18:30 Uhr | Dresden: Ein Vortrag über Ecuador ist in Bibliothek Strehlen im Otto-Dix-Center zu erleben.

Ein Vortrag über Ecuador ist in Bibliothek Strehlen im Otto-Dix-Center zu erleben. 19:30 Uhr | Hoyerswerda: Olaf Schubert gastiert in der Lausitzhalle.