06:21 Uhr | In Leipzig wohnen Studenten noch preiswert

Leipzig gehört zu den preiswertesten Uni-Städten in Deutschland. In der Messestadt können Studenten nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft am billigsten wohnen. Auf ähnlichem Mietpreisniveau liegt nur noch Bochum. Teuerste Städte für den akademischen Nachwuchs sind demnach München, Stuttgart und Frankfurt am Main. Die Mieten für Studentenwohnungen steigen seit Jahren teilweise rapide, geht aus der Untersuchung hervor.

05:41 Uhr | Drei Gebäude brennen aus

Gestern sind in Freital mehrere Gebäude in Brand geraten. Zwischen der Hainsberger Straße und Auf der Scheibe brannten bei Ankunft der Feuerwehr ein Bungalow, ein Schuppen und ein Nebengelass in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen meterhoch aus den Gebäuden. 50 Feuerwehrleuten gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf nahe Wohnhäuser zu verhindern. Ein Feuerwehrmann zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

05:40 Uhr | Laster rast an Landesgrenze in Baustellenabsperrung

Bei einem Unfall an einer gerade erst errichteten Baustelle auf der Autobahn 72 ist ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 60 Jahre alter Lkw-Fahrer gestern den durch ein Fahrzeug nebst Warnanhänger gesicherten Baustellenbeginn nahe Trogen an der Landesgrenze von Bayern zu Sachsen übersehen. Er habe die eigentlich von weitem erkennbare Absperrung zu spät bemerkt. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei und der Brummifahrer blieben unverletzt.

05:35 Uhr | Landtag soll Schulgesetz beschließen

Der Sächsische Landtag stimmt heute über das neue Schulgesetz ab. Es ist ein zentrales Vorhaben der schwarz-roten Koalition und war lange umstritten. Das Gesetz ermöglicht erstmals einen jahrgangsübergreifenden Unterricht. Damit sollen Schulschließungen vor allem im ländlichen Raum verhindert werden. Ein zentrales Anliegen der Opposition und auch des Koalitionspartners SPD bleibt allerdings unberücksichtigt: Ein längeres gemeinsames Lernen über die vierte Klasse hinaus wird es auch künftig im Freistaat nicht geben. Die CDU beharrt auf einer frühen Aufteilung der Kinder in Gymnasiasten und Oberschüler. Die Opposition sieht Änderungsbedarf.

05:10 Uhr | Behörden erwischen Hunderte Schwarzangler

Nicht jeder Angler hat ein Lizenz. Wer bei Fischwilderei erwischt wird, muss Strafe zahlen. Bildrechte: MDR / Frank Stuckatz Sachsens Behörden haben im vergangenen Jahr bei mehr als 7.000 Kontrollen fast 500 Verstöße gegen das Fischereirecht registriert. In mehr als 200 Fällen wurde daraufhin ein Bußgeldbescheid erlassen oder eine Verwarnung mit einem Verwarnungsgeld ausgesprochen. Wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mitteilte, wurden 16 Fälle an die Staatsanwaltschaft abgegeben, weil Fischdiebstahl aus privaten oder Fischwilderei in öffentlichen Gewässern vorlag. Häufigste Verstöße waren das Angeln ohne Erlaubnis des Teichbesitzers sowie Angeln ohne Fischreischein, das sogenannte Schwarzangeln.

05:05 Uhr | Zoll zieht Bilanz

Rauschgiftkriminalität, Schwarzarbeit oder auch Schmuggelware aller Art: Das Hauptzollamt Dresden zieht heute Bilanz zu seiner Arbeit 2016. Darüber hinaus soll es auf dem Flughafen Leipzig um die Feststellung chemischer Substanzen und neuer psychoaktiver Stoffe sowie sichergestellte Funde aus den Bereichen Produktpiraterie und Artenschutz gehen.

10:00 Uhr | Dresden: Der Landtag soll heute unter anderem das neue Schulgesetz beschließen.

10:30 Uhr | Schkeuditz: Das Hauptzollamt Dresden zieht am Flughafen Leipzig/Halle Bilanz.

11:00 Uhr | Leipzig: Der Prozess gegen einen Mann wegen unerlaubter Bankgeschäfte wird fortgesetzt. Er soll Geld gegen Gebühr nach Vietnam transferiert haben.

12:30 Uhr | Chemnitz: Am Landgericht beginnt ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung. Der 39-Jährige soll mit seinem Sattelschlepper in ein Stauende gefahren sein. Das Amtsgericht Döbeln hatte bereits geurteilt.

13:00 Uhr | Dresden: In der Landeshauptstadt wird das neue Kunstwerk "Permanenter Neuanfang" vorgestellt, das ab 25. April auf dem Neumarkt stehen soll.

18:00 Uhr | Leipzig: Im Stadtgeschichtlichen Museum wird die Ausstellung "Luther im Disput. Leipzig und die Folgen" eröffnet.

18:00 Uhr | Schmölln-Putzkau: In der Töpferei Thomas Thunig findet das 1. Lausitzer Manufakturistentreffen statt. Alle Interessierte können Handwerker verschiedener Branchen persönlich kennenlernen.

19:30 Uhr | Bad Elster: In der Kunstwandelhalle erklinkt australischer Folk-Pop.

In der Kunstwandelhalle erklinkt australischer Folk-Pop. 19:30 Uhr | Neustadt i. Sa.: In der Neustadthalle gibt es eine audiovisuelle Reise "Von den Rocky Mountains zum Pazifik".