06:59 Uhr | Spekulationen um gemeinsame Zugsparte von Siemens und Bombardier

Siemens und der kanadische Bombardier-Konzern beraten offenbar über eine Fusion ihrer Zugsparten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Wirtschaftskreise. Demnach geht es um den gemeinsamen Bau von Zügen und Signaltechnik. Beide Konzerne kommentierten die Meldung nicht. Bombardier hat ein umfangreiches Sparprogramm angekündigt. Dadurch sollen auch an den sächsischen Standorten Görlitz und Bautzen weitere Jobs wegfallen.

06:42 Uhr | "Exportiert" Sachsen künftig auch Häftlinge?

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow will offenbar ausländische Häftlinge in Heimat-Gefängnisse schicken. Laut "Bild" geht es um Straftäter, die noch ein Jahr oder weniger abzusitzen haben. Dies sollen sie im Herkunftsland tun. Betroffen wären vor allem Polen und Tschechen - sie machen den Großteil ausländischer Gefängnisinsassen in Sachsen aus. Wegen des Platzmangels in den Gefängnissen könnten zudem verstärkt Haftstrafen wegen Zahlungssäumigkeit in gemeinnützige Arbeit umgewandelt werden. Laut Justizministeriums ist das Frauengefängnis Chemnitz akutell zu mehr als 115 Prozent und die JVA Zwickau zu knapp 102 Prozent ausgelastet.

06:13 Uhr | Beifahrerin stirbt bei Unfall im Erzgebirge

Eine 67 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall im Erzgebirgskreis ums Leben gekommen. Laut Polizei war sie gestern Abend mit einem 65-Jährigen unterwegs, als der Wagen in einer Kurve zwischen Crottendorf und Scheibenberg von der Staatsstraße 268 abkam. Das Fahrzeug prallte erst gegen zwei Bäume und wurde dann mit der Beifahrerseite gegen einen dritten Baum geschleudert. Die Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar Bildrechte: MDR/Bernd März

06:01 Uhr | Österliches Markttreiben in Leipzig

Auf dem Markt in Leipzig dreht sich ab heute alles um das Osterfest Bereits zum 22. Mal öffnet am Vormittag der Ostermarkt seine Pforten. Bis Ostermontag bieten rund 80 Händler ihre Waren an - lediglich am Karfreitag bleiben die Stände geschlossen. Parallel zum Markttreiben findet die mittlerweise schon traditionelle historische Ostermesse mit Komödianten, Musik und teils deftigen Speisen statt.

05:49 Uhr | Eisportverein Weißwasser such talentierte Jungfüchse

In Weißwasser startet heute ein mehrtägiges Sichtungscamp des Eishockeyclubs Lausitzer Füchse. Dafür hatten sich laut Verein mehr als 70 junge Spieler angemeldet - so viele wie noch nie zuvor. 30 von ihnen haben nun die Chance, ihr Können auf dem Eis zu zeigen und sich eines Tages vielleicht in der DEL2 zu beweisen.