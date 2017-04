Auf dieser Seite:

05:40 Uhr | 700 Referendarstellen an Sachsens Schulen unbesetzt

Bildrechte: Colourbox An Sachsens Schulen sind noch etwa 700 Referendarstellen für Lehramtsabsolventen unbesetzt. Kultusministerin Brunhild Kurth sagte MDR SACHSEN, von über 1.000 Bewerbern habe nur etwa die Hälfte einen Vertrag unterschrieben. Eine Erklärung könne sein, dass Studenten aus anderen Bundesländern für ein Referendariat in ihre Heimat zurückkehrten. Die Ministerin lobte zugleich die Qualität des sächsischen Referendariats. Auch die Bezüge der Referendare seien bundesweit Spitze, so Kurth. Nach ihrer Einschätzung wird sich die Lage auf dem Lehrermarkt erst nach 2020 entspannen. Das Programm für Seiteneinsteiger soll deshalb weiter ausgebaut werden.

05:35 Uhr | "Super Connie" kommt doch nicht nach Dresden

Der für das erste Mai-Wochenende geplante Flug einer legendären Super Constellation aus der Schweiz nach Dresden und die beiden Rundflüge müssen ausfallen. Die Super Constellation Flyers Association als Betreiber teilte mit, es gibt technische Probleme. Bauteile zum symmetrischen Aus- und Einfahren und zur Stabilisierung der Landeklappen müssten wegen Korrossionsschäden getauscht werden. Der Kauf dieser Teile für den Oldtimer-Flieger gelang nicht, so dass die Teile neu gefertigt und in der Schweiz von der Luftfahrtbehörden zugelassen werden müssen. Im Juni soll die "Super Connie" den Flughafen Leipzig-Halle besuchen.

05:29 Uhr | Unfall fordert zwei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Görlitz sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Nahe der B6 soll ein 27 Jahre alter Mann mit einem Auto beim Abbiegen auf einen entgegenkommenden Wagen geprallt sein. Dabei wurden er under 48-Jährigen Mann im anderen Auto nach Polizeiangaben verletzt.

05:12 Uhr | Tonbahn am Tagebau wieder unter Dampf

Nach dem Aus der historischen Tonbahn Ende 2013 rollen die Züge zwischen Weißwasser und dem Aussichtsturm "Schwerer Berg" wieder. Von Karfreitag bis zum 17. April sind auf der gut drei Kilometer langen neu gebauten Strecke am Rande des Tagebaus Nochten Dampfloks unterwegs. Der Neubau ersetzt die 2,5 Kilometer lange Strecke zwischen dem Tonschacht Mühlrose und der Ziegelei Weißwasser, die der Kohle weichen musste. Mit dem Bau wurde im November 2015 begonnen. Die Kosten für die neue Strecke belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Kleinbahn gehört zum Netz der Muskauer Waldeisenbahn.

05:07 Uhr | Früherkennung: Wissenschaftler haben Lösung gegen Kükenschreddern

Gute Nachricht vor Ostern: Wissenschaftler aus Dresden und Leipzig wollen das sogenannte Kükenschreddern verhindern. Sie wollen ab Juni ein Gerät zur automatisierten Geschlechterbestimmung im Ei in der Praxis testen. Damit soll langfristig der Massentötung von männlichen Küken in Brütereien ein Ende gemacht werden. Mit Hilfe der Spektroskopie werden molekulare Struktur im Blut sichtbar gemacht, das bei Vögeln DNA-Informationen enthält. So können bereits am dritten Tag der Bebrütung männliche von weiblichen Küken unterschieden und aussortiert werden. Bildrechte: dpa

09:00 Uhr | Chemnitz: In Chemnitz wird der Prozess gegen zwei Männer wegen Störung der Totenruhe fortgesetzt. Sie sollen 22 Urnen aufgenommen haben.

In Chemnitz wird der Prozess gegen zwei Männer wegen Störung der Totenruhe fortgesetzt. Sie sollen 22 Urnen aufgenommen haben. 10:30 Uhr | Moritzburg: Die Büste des Hofnarrn Fröhlich kehrt zurück.

Die Büste des Hofnarrn Fröhlich kehrt zurück. 11:30 Uhr | Störmthal: In Großpösna wird eine neuer Anleger für die Fahrgastschifffahrt auf dem auf dem Markkleeberger und Störmthaler See in Betrieb genommen.

In Großpösna wird eine neuer Anleger für die Fahrgastschifffahrt auf dem auf dem Markkleeberger und Störmthaler See in Betrieb genommen. 14:00 Uhr | Chemnitz: Das Klinikum Chemnitz stellt ein Geburtszimmer im Design des CFC vor.

ab 08:00 Uhr | Brünlos: Im Backhaus Auerswald beginnt eine Knochenmark-Typisierung für einen an Leukämie erkrankten jungen Mann aus Schwarzenberg.

| Brünlos: Im Backhaus Auerswald beginnt eine Knochenmark-Typisierung für einen an Leukämie erkrankten jungen Mann aus Schwarzenberg. ab10:00 Uhr | Knappenrode: In der Energiefabrik startet die Handhebel-Draisine in die Saison.

In der Energiefabrik startet die Handhebel-Draisine in die Saison. ab 16:00 Uhr | Leipzig: Auf dem Gelände der Parkbühne Geyserhaus startet die Saison mit Osterfeuer und Grillen. Für Stimmung sorgen "Die Strawberries" mit ihrem Beat der frühen sechziger Jahre-

Auf dem Gelände der Parkbühne Geyserhaus startet die Saison mit Osterfeuer und Grillen. Für Stimmung sorgen "Die Strawberries" mit ihrem Beat der frühen sechziger Jahre- 19:00 Uhr | Dresden: In der Kreuzkirche ist der Kreuzchor mit Bachs Matthäuspassion zu erleben.

In der Kreuzkirche ist der Kreuzchor mit Bachs Matthäuspassion zu erleben. 19:00 Uhr | Crimmitschau: Im Theater steigt ein Jazz-Fest.