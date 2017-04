Der MDR SACHSEN-Ticker | 18.04.2017 Explosion in Görlitz

Hauptinhalt

Weitere Themen: +++ Erneuter Streik bei Amazon +++ Weniger Wildunfälle in Sachsen +++ Klassenfahrten in Chemnitz gestrichen +++ Dresdner Augustusbrücke zwei Jahre gesperrt +++ Wetter: stark bewölkt, viel Niederschlag +++



Der MDR SACHSEN-Ticker begleitet Sie mit aktuellen Meldungen bis 11 Uhr in den Tag. Redaktion: Cindy Baumgart