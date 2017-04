05:20 Uhr | "Rangierunfall" in Tiefgarage

Gestern Abend ist eine Autofahrerin in das Tor einer Tiefgarage in Freital gefahren. Vermutlich ereignete sich das Missgeschick beim Rangieren in der Tiefgarage. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Das Auto und das Garagentor wurden schwer beschädigt.