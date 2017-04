In Sachsen endet in diesen Minuten der sogenannte Blitzer-Marathon. 24 Stunden lang hatte die Polizei vor allem an Unfallschwerpunkten die Geschwindigkeit kontrolliert. Allein in der Region Görlitz gab es Messungen an mehr als 50 Orten. Die Polizei will heute ihre Gesamt-Bilanz veröffentlichen. Bislang ist bekannt, dass in Leipzig ein besonders flotter Autofahrer gestoppt wurde. Der Mann war im Stadtteil Neustadt nicht wie vorgeschrieben 50 Kilometer pro Stunde gefahren, sondern 140. Ihm drohen nun zwei Punkte in Flensburg, ein dreimonatiges Fahrverbot und eine Geldstrafe.