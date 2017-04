05:50 Uhr | Dynamo Dresden will in Fürth noch mal angreifen

Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen will Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden am Freitag bei Greuther Fürth zurück in die Erfolgsspur. Obwohl sich Dynamo wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat, gab Cheftrainer Uwe Neuhaus fünf Siege als Maxime für die letzten Ligaspiele aus. In Fürth wird Kapitän Marco Hartmann erneut fehlen. Stürmer Pascal Testroet wird in dieser Saiso aufgrund eines Muskelfaserrisses wohl nicht mehr für die SGD auflaufen.