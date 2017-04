Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich startet am Abend seine Dialog-Tour durch die Landkreise. Zum Auftakt der Reihe unter dem Motto "Miteinander in Sachsen - Für eine starke Zukunft" trifft er sich in Plauen mit Bürgern. Dort findet der Bürgerdialog für den Vogtlandkreis und den Landkreis Zwickau statt. Es soll unter anderem über die Themen Leben im Alter, Bildung, Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz gesprochen werden.

Die Bergwacht der Bereitschaft Dresden ist am Wochenende zweimal ausgerückt. Beim ersten Einsatz halfen sie einem 76-Jährigem, dem beim Wandern im Flößersteig im Kirnitzschtal die Achillessehne gerissen ist. Am Abend wurden die Rettungskräfte zum Carolafelsen in den Affensteinen gerufen. Ein 63 Jahre alter Wanderer war in eine Felskante gerutscht und sieben Meter tief gefallen. Nach rund sechsstündigem Einsatz konnte der Mann in eine Klinik geflogen werden.