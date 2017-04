Der MDR SACHSEN-Ticker | 25.04.2017 Evakuierung wegen Bombenentschärfung in Plauen

Weitere Themen: +++ Anhaltender Personalmangel bei Sachsens Polizei +++ Neuer Wald für Seiffen +++ Jubiläum am Flughafen Leipzig/Halle +++ Pflanzung neuer Rebstöcke in Radebeul +++ Wetter: erst sonnig, später Wolken und Schauer +++



Der MDR SACHSEN-Ticker begleitet Sie mit aktuellen Meldungen bis 11 Uhr in den Tag. Redaktion: Cindy Baumgart