05:42 Uhr | Umstrukturierung: Tillich bei Bombardier in Görlitz

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich besucht am Vormittag das Bombardierwerk in Görlitz. Er will mit der Belegschaft und dem Betriebsrat sprechen. Grund sind Umstrukturierungspläne des Bombardier-Konzerns. Danach soll sich das Werk in Görlitz künftig auf die Produktion von Wagenkästen für Züge und U-Bahnen konzentrieren. Bisher werden dort ganze Doppelstockzüge gebaut. Die Serienfertigung von Zügen soll künftig in Bautzen erfolgen. Die IG Metall befürchtet, dass dadurch das Werk in Görlitz keine Zukunft hat. Dort arbeiten derzeit über 2.300 Menschen.

05:27 Uhr | Gymnasium wegen Spindbrand evakuiert

Schüler und Mitarbeiter eines Gymnasiums im vogtländischen Auerbach haben gestern wegen eines brennenden Schranks das Schulgebäude verlassen müssen. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Schülerinnen das Feuer am Nachmittag in einem Schülerspind im Keller bemerkt. Die Mädchen alarmierten die Schulleitung, diese ließ das Gebäude räumen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, war der Brand dank Feuerlöscher zum Großteil gelöscht. Schadenshöhe und Brandursache sind bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

05:19 Uhr | Leipziger Uni reformiert Journalistik-Studiengang

Der Leipziger Journalistik-Studiengang soll reformiert werden. Deshalb wird die Universität im Wintersemester 2017/18 keine Studierenden in den Master-Studiengang aufnehmen. Die Immatrikulation wird einmalig ausgesetzt, wie die Hochschule gestern mitteilte. Die Fakultät will den Studiengang ab 2018 in neuer Form anbieten. Die Bewerberzahlen für Journalistik waren zuletzt deutlich gesunken, von 251 Bewerbungen im Jahr 2014 auf 127 im vergangenen Jahr.

09:30 Uhr | Dresden: Im Prozess gegen die "Gruppe Freital" will der mutmaßliche Rädelsführer Patrick F. aussagen.

10:00 Uhr | Dresden: Sachsens Finanzminister Georg Unland gibt die Arbeitsergebnisse der Steuerfahndung 2016 bekannt.

10:00 Uhr | Leipzig: Zum "Tag gegen Lärm" informiert das Umweltinformationszentrum zu Lärmbelastungen im Alltag. Am Nachmittag werden auch kostenlose Hörtests angeboten.

19:00 Uhr | Zwickau: Der Verein Freunde Aktueller Kunst eröffnet den Literaturfrühling. In den kommenden fünf Tagen sind 30 Veranstaltungen geplant.