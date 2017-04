Auf dieser Seite:

07:06 Uhr | Mehr Geld für ostdeutsche Textil-Beschäftigte

Die Beschäftigten der ostdeutschen Textilindustrie bekommen mehr Geld. Das ist ein Ergebnis der gestrigen Tarifgespräche in Zwickau. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte, steigen die Einkommen ab Juni um 2,9 Prozent. Ab September 2018 kommt ein weiteres Plus von 1,9 Prozent hinzu. Vereinbart wurden demnach auch mehr Urlaubsgeld und die unbefristete Übernahme von Azubis. Von den rund 16. 000 Beschäftigten der Branche in Ostdeutschland arbeiten allein 10.000 in Sachsen.

06:37 Uhr | Tropisch: Neue 5-Euro-Münze im Umlauf

Die Deutsche Bundesbank bringt heute eine neue 5-Euro-Sammlermünze in den Umlauf. Laut Bundesbank handelt es sich um die weltweit erste Sammlermünze mit einem farbigen, lichtdurchlässigen Kunststoffring. Die Münze bildet den Auftakt einer fünfteiligen Serie mit dem Titel "Klimazonen der Erde" und beschäftigt sich mit der tropischen Zone. Insgesamt kommen 2,3 Millionen Stück in Umlauf. Gestaltet wurde die Münze von der Leipziger Künstlerin Stefanie Radtke. Bildrechte: BADV

06:24 Uhr | Radfahrer mit Waffe und Drogen erwischt

Mit Drogen und einer Waffe im Gepäck ist ein Radfahrer der Polizei in Meerane ins Netz gegangen. Laut Polizei hat der 21 Jahre alte Mann am Abend versucht, vor einer Verkehrskontrolle zu fliehen. Der Radfahrer stürzte jedoch. Polizisten fanden bei ihm verschiedene Drogen und eine Schreckschusswaffe. Einen gültigen Waffenschein besitzt der Mann nicht.

06:03 Uhr | Neuer Teilchenbeschleuniger in Rossendorf

Der Teilchenbeschleuniger des Helmholtz-Zentrums Rossendorf und der TU Dresden wird ab heute ins ehemalige Eislager der Felsenkeller-Brauerei eingebaut. Am Vormittag wird ein acht Meter langer und zehn Tonnen schwerer Beschleunigertank in den Felsenkeller gebracht. Der Beschleuniger ist nach Angaben beider Forschungseinrichtungen zentraler Bestandteil einer neuen unterirdischen Experimentierstätte. Physiker wollen dort künftig die Vorgänge im Inneren von Sternen nachstellen. Das Richtfest ist für Ende Juni geplant.

05:59 Uhr | Flughafen Leipzig/Halle: Keine Einigung zu Landebahnen

Bildrechte: Flughafen Leipzig-Halle/Uwe Schoßig Die Fluglärmkommission am Flughafen Leipzig/Halle hat sich nicht auf eine Umverteilung der Starts und Landungen einigen können. Bei der gestrigen Sitzung ging es um eine gleichmäßige Nutzung von Nord- und Südlandebahn. Die wirtschaftlichen Einschränkungen durch eine solche Maßnahme seien jedoch nicht vertretbar, hieß es zur Begründung. Kleiner Erfolg: Schwere Militärtransporte mit Antonovs könnten bald nur noch tagsüber eingesetzt werden. Die Städte Leipzig und Schkeuditz hatten die Änderungen beantragt.

05:47 Uhr | Theatermacher finanzieren Komödie übers Internet

Ein besonderes Theaterstück feiert heute in Berlin Premiere. Für die schwarze Komödie "Eine Enthandung in Spokane" hat eine Theater-Team aus Plauen knapp 11.600 Euro per Crowdfunding eigesammelt. Zum Team gehört auch der Plauener Kai Schumann, der vielen Fernsehzuschauern als Kriminalkommissar Nikolas Heldt ein Begriff ist. Im Frühsommer kommt das Stück nach Plauen.

05:41 Uhr | Vogtländische Mundarttage beginnen

Im Freilichtmuseum Eubabrunn in Erlbach beginnen heute die 7. Vogtländischen Mundarttage. Sie wollen die Sprachtradition am Leben erhalten. 17 Autoren werden bis zum Samstag lesen - etwa in Schulen, Heimen und Gasthäusern. Sprachwissenschaftlern zufolge sind Dialekte in Sachsen auf dem Rückzug. Im Großraum Dresden-Leipzig-Chemnitz hat sich demnach eine Art Einheitssprache entwickelt.

05:13 Uhr | Girls-und-Boys-Day: Schnuppern in unbekannte Berufswelten

Mädchen in IT-Unternehmen, Jungen im Pflegeheim - der heutige Girls-und-Boys-Day soll Jugendliche für eine ihnen oft unbekannte Berufswelt begeistern. So lädt etwa das Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf dazu ein, mehr über Hochleistungsrechner, Strahlenschutz, Mikrobiologie zu erfahren. 22 Mädchen und 33 Jungen haben sich bereits angemeldet. Der Aktionstag richtet sich an Schüler von der 5. bis 10. Klasse.

Die DAK Sachsen stellt den Gesundheitsreport 2017 vor. 11:00 Uhr | Reichenbach: Eine neue Kartoffelsorte wird auf den Namen "König Albert getauft". Sie soll nur im Vogtland angebaut werden.

Eine neue Kartoffelsorte wird auf den Namen "König Albert getauft". Sie soll nur im Vogtland angebaut werden. 18:30 Uhr | Leipzig: Auf dem Gelände der Kirow-Werke wird der Grundstein für den Oscar-Niemeyer-Baus gelegt. In dem denkmalgeschützten Objekt wird eine futuristische Kugel aus Stahlbeton des brasilianischen Architekten installiert.

17:00 Uhr | Dresden: "Stasi in Dresden" ist das Thema einer Führung durch die ehemalige Stasi-Bezirksbehörde auf der Bautzner Straße.

"Stasi in Dresden" ist das Thema einer Führung durch die ehemalige Stasi-Bezirksbehörde auf der Bautzner Straße. 19:30 Uhr | Bad Elster: In der Kunstwandelhalle das "Forellenquintett" als Serenadenkonzert im Kerzenschein aufgeführt.

In der Kunstwandelhalle das "Forellenquintett" als Serenadenkonzert im Kerzenschein aufgeführt. 19:30 Uhr | Schmochtitz: Der USA-Experte Klaus Prömpers spricht im Bischof-Benno-Haus über Donald Trumps Verhältnis zu Religion, Demokratie und Europa.