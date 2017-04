Der MDR SACHSEN-Ticker | 28.04.2017 Dresdner Kulturpalast wird wiedereröffnet

Hauptinhalt

Weitere Themen: +++ Justizminister Gemkow will Staatstrojaner ermöglichen +++ Urteil im Prozess gegen Wissenschaftler Kailitz erwartet +++ 20. IFA-Oldtimertreffen in Werdau +++ Wetter: viele Wolken, etwas Sonne, einige Schauer +++



Der MDR SACHSEN-Ticker begleitet Sie mit aktuellen Meldungen bis 11 Uhr in den Tag. Redaktion: Cindy Baumgart