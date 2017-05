Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich besucht heute die Landkreise Bautzen und Görlitz. Er trifft unter anderem Mitglieder der Feuerwehr Zittau, um über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Dreiländereck und den Katastrophenschutz in der Region zu sprechen. Weiterhin will er im Fortbildungszentrum der Hochschule der Sächsischen Polizei in Bautzen über aktuellen Herausforderungen der Polizei reden. Am Abend nimmt Tillich noch am Dialoggespräch "Miteinander in Sachsen - Für eine starke Zukunft" in Bischofswerda teil.