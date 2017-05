Ein 91-jähriger Mann ist in Zwickau nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei teilte mit, ein plötzlich anfahrendes Müllabfuhrauto sei am Dienstagmittag mit dem Mann zusammengestoßen. Der Rentner wollte mit seinem Rollator demnach an dem Fahrzeug vorbei die Straße überqueren.

Am Ortseingang Pirna-Zehista sind gestern Abend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Skoda war von Cotta in Richtung Pirna unterwegs und geriet beim Bremsen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er nach Reporterangaben mit einem Opel zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

Zum internationalen Tag der Pressefreiheit warnt der Leiter des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig auch vor Einschränkungen in Deutschland. "Viele Medien stehen unter großen ökonomischen Druck", sagte Lutz Kinkel in der Sendung "Dienstags direkt" bei MDR SACHSEN - Das Sachsenradio. "Das ist eine Bedrohung für die Pressefreiheit in Deutschland." Der ökonomische Druck bewirke, dass manche Medien nicht mehr richtig recherchieren könnten. "Wenn Journalisten nur noch an Schreibtischen sitzen und ihr einziger Draht zur Außenwelt der Computer ist, werden die Einfallstore für PR immer größer." Kinkel sieht in den schlechten Arbeitsbedingungen – vor allem in kleinen Regionalzeitungen – eine Gefahr für Qualitätsjournalismus.