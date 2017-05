Bei Einlasskontrollen an sächsischen Gerichten sind im vergangegen Jahr so viele Waffen gefunden worden wie noch nie. Das berichtet die Sächsische Zeitung unter Berufung auf Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow. Demnach beschlagnahmten Polizisten und Sicherheitsbedienstete fast 35.000 Waffen und gefährliche Gegenstände. Das waren etwa 10.000 mehr als in den Vorjahren. Gefunden wurden unter anderem Messer, Schlagringe, Elektroschocker und Reizgasdosen. In Sachsens Justizgebäuden gibt es seit 2009 Einlasskontrollen. Wer Waffen oder gefährliche Gegenstände mitführt, muss mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

Im vergangenen Jahr hatten 98,4 Prozent der Prüfungsteilnehmer einen Abschluss an einer Oberschule geschafft.

Für rund 17.900 Oberschüler in Sachsen beginnen heute die schriftlichen Abschlussprüfungen. Los geht's mit Englisch. Wie das Kultusministerium mitteilte, haben dabei die meisten Jugendlichen den Realabschluss im Blick. Insgesamt haben die Oberschüler vier schriftliche Prüfungen zu bewältigen, neben Englisch auch Deutsch, Mathematik und eines der drei Fächer: Biologie, Physik oder Chemie. Außerdem gilt es, eine mündliche Prüfung zu bestehen.



Fortgesetzt werden heute auch die Abiturprüfungen in der Region. Es stehen schriftliche Prüfungen in Französisch an, aber auch in Kunst, Musik und Sport.