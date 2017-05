Auf dieser Seite:

06:42 Uhr | EuroCity-Lokwechsel in Dresden bald Geschichte

Die alten Loks, die in Dresden gewechselt werden müssen, haben bald vor EuroCitys ausgedient. Bildrechte: MDR/L. Müller Bei den EuroCity-Zügen der Linie Prag-Berlin-Hamburg soll ab Dezember der zeitaufwendige Lokwechsel in Dresden entfallen. Wie das Magazin "Lok-Report" mit Bezug auf die Tschechische Staatsbahn (ČD) berichtet, hat das Präsidium der ČD der Anmietung von zehn mehrsystemfähigen Elektroloks zugestimmt. Diese können künftig mit 200 Stundenkilometern die internationalen Reisezüge auf der gesamten Strecke befördern. Eigentlich sollten neue Skoda-Loks aus der Flotte der ČD bereits seit vergangenem Dezember die Züge bespannen. Allerdings fehlen der Baureihe 380 Zulassungen für das deutsche Bahnnetz. Weil die Loks noch in Dresden Hauptbahnhof gewechselt werden, wurde der Halt in Dresden-Neustadt gestrichen.

06:38 Uhr | Sechs Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Seifhennersdorf sind sechs Menschen - darunter vier Kinder und Jugendliche - verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache war die Couch im Wohnzimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoss in Brand geraten. Als die Bewohner das Feuer bemerkten, begannen sie nach Angaben der Polizei zu löschen und konnten so verhindern, dass die Flammen die übrige Einrichtung erfassten. Den Rest erledigte die Feuerwehr.

06:17 Uhr | Reifenplatzer mit Folgen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Frankenberg sind neun Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Durch einen Reifenplatzer war am Sonntagabend ein Kleintransporter ins Schleudern geraten und in eine Betonwand gekracht. Der Fahrer des nachfolgenden Wagens prallte nach Angaben der Polizei beim Ausweichen ebenfalls gegen die Wand. Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Erfurt zwischen Hainichen und Frankenberg für mehr als vier Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von 27.000 Euro.

05:56 Uhr | 25 Hasen kommen bei Scheunenbrand um

In Olbernhau sind am Sonntagmorgen 25 Hasen einem Scheunenbrand zum Opfer gefallen. Zuvor hatte der 53 Jahre alte Eigentümer der Scheune noch seine Schafe und Hühner aus dem Gebäude retten können. Nach Angaben der Polizei kam der Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Scheunenbrand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern.

05:45 Uhr | Laster mit Plastik-Ladung geht in Flammen auf

Auf der Autobahn 72 bei Plauen ist in der Nacht ein mit 24 Tonnen Plasteteilen beladener Lkw in Brand geraten. Nach Polizeiangaben war der Laster in Richtung Hof unterwegs, als das Feuer aus noch unbekannter Ursache ausbrach. Der Lkw brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Trotz der starken Rauchentwicklung besteht laut Polizei keine Gefahr für die Anwohner. Die A72 bleibt zwischen den Anschlüssen Plauen-Süd und Pirk zunächst gesperrt, bis die Autobahnmeisterei die Fahrbahn auf mögliche Schäden geprüft hat.

05:30 Uhr | Aussage im "Stückelmord"-Prozess erwartet