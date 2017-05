Auf dieser Seite:

07:03 Uhr | Sächsische Gymnasiasten fahren zur PhysikOlympiade nach Indonesien

Zwei Gymnasiasten aus Sachsen haben sich für das deutsche Nationalteam zur Internationalen PhysikOlympiade im Juli in Indonesien qualifiziert. Wie das Kultusministerium mitteilte, sicherten sich Christian Schmidt aus Dresden und Pascal Reeck aus Leipzig beim Finale in Hamburg die Plätze. Sie haben sich bundesweit gegen insgesamt rund 1.000 Bewerber durchgesetzt. "Zwei Sachsen in der fünfköpfigen deutschen Mannschaft, das ist eine hervorragende Leistung", sagte Kultusministerin Brunhild Kurth.

06:45 Uhr | VIP-Zelt geplant: RB Leipzig muss für Champions League improvisieren

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss für seine erste Saison in der Champions League wegen bestehender UEFA-Regelungen im Stadion improvisieren. Der Verband fordert eine Kapazität von mindestens 1.700 Plätzen im VIP-Bereich. Die Red-Bull-Arena bietet derzeit aber nur 1.300 VIP-Gästen Platz. !In der Kürze der Zeit sind Umbauarbeiten nicht zu machen. Deshalb werden wir mit einer Zeltlösung arbeiten", hatte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff bereits vor dem Erreichen der europäischen Königsklasse angekündigt. Die Umbauarbeiten an der WM-Arena von 2006, die auch die Erweiterung des Fassungsvermögens auf rund 57.000 Plätze vorsehen, sollen im Frühsommer 2018 beginnen.

06:31 Uhr | Zauneidechsen behindern Ortsumgehung Freiberg

Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen ist auch nach der dritten Planänderung nicht mit einem schnellen Baubeginn der Ortsumgehung Freiberg zu rechnen. Begründet wurde dies mit weiteren anhängigen Gerichtsverfahren. Die gestern veröffentlichten Änderungen für den Bau der rund 13 Kilometer langen Trasse betreffen den Naturschutz. So wurde für Zauneidechsen und Schlingnattern mehr Platz in den Ausweichgebieten geschaffen. Außerdem sieht der veränderte Plan einen besseren Schutz für Fledermäuse an Brücken vor. Die Bestände der Zauneidechse werden vor allem durch die Zerstörung ihres Lebensraumes bedroht. Bildrechte: Colourbox

06:11 Uhr | Lausitzer Füchse bekommen Verstärkung aus Österreich

Eishockey-Zweitligist Lausitzer Füchse hat den ersten ausländischen Spieler für die neue Saison unter Vertrag genommen. Aus Österreich wechselt Christopher Bodo in die Lausitz. Der 25-jährige Stürmer ist in Kanada geboren, hat aber ungarische Wurzeln und entsprechend beide Staatsbürgerschaften. Bodo spielte seit 2015 für den ungarischen Klub Székesfehérvár. In der abgelaufenen Saison erzielte der Angreifer in 53 Partien zehn Tore und gab 19 Vorlagen. Füchse-Trainer Hannu Järvenpää kennt Christopher Bodo aus seiner Zeit als Coach der Ungarn.

05:57 Uhr | Stadt Leipzig reicht Räumungsklage gegen Fußballclub ein

Die Stadt Leipzig wird Räumungsklage gegen den Sportverein Wacker einreichen. Das bestätigt die Leiterin des Sport- und Bäderamtes Kerstin Kirmes. Die Stadt hatte ihre Pachtverträge mit dem Verein sowohl für die Sportanlage Mariannenpark als auch das Wacker-Bad wegen Vertragsverletzungen fristlos gekündigt. Der SV Wacker wurde zur Räumung aufgefordert, habe jedoch trotz Fristverlängerung bisher nicht reagiert, so die Stadt. Der Verein hatte Teile der Sportanlage unerlaubt weitervermietet. Die davon betroffenen Sportgemeinschaften dürfen laut Stadt bis Ende des Gerichtsstreits im Mariannenpark bleiben.

05:43 Uhr | Steuerschätzer ermitteln Einnahmeprognose in Bad Muskau

Der Arbeitskreis Steuerschätzung beginnt heute in Bad Muskau mit den Beratungen über die neue Einnahmeprognose für die Staatskassen. Die Experten von Bund und Ländern, Bundesbank, Kommunalverbänden, Forschungsinstituten sowie Statistikamt ermitteln drei Tage lang das Steueraufkommen für dieses Jahr und den Zeitraum bis 2021. Das Ergebnis wird am Donnerstag von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Berlin verkündet.

05:23 Uhr | Neiße Filmfestival lockt mit 130 Filmen ins Dreiländereck

Mit der Koproduktion "Centaur" über einen kirgisischen Pferdedieb wird heute in Zittau das grenzüberschreitende Neiße Filmfestival eröffnet. Bis zum 14. Mai werden im Dreiländereck von Deutschland, Polen und Tschechien rund 130 Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme gezeigt. Das Motto: "Die Macht des Glaubens". Die Filme laufen in drei Wettbewerben und diversen Filmreihen. Es gibt acht Preise, die mit insgesamt 10.000 Euro dotiert sind. Zu sehen sind die Filme und das Begleitprogramm unter anderem in Zittau, Großhennersdorf, Löbau, Bautzen, Zgorzelec und Liberec.

05:11 Uhr | Schwarz-rote Koalition will Halbzeitbilanz ziehen

Nach zweieinhalb Jahren schwarz-roter Koalition will die sächsische Staatsregierung eine Halbzeitbilanz ziehen. Dazu treten Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und sein Vize, Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), nach der 107. Kabinettssitzung heute in Dresden gemeinsam vor die Presse. Schon in der vergangenen Woche hatte Dulig ein positives Zwischenfazit gezogen und auf die Senkung des Betreuungsschlüssels in Kitas sowie auf mehr Lehrer und Polizisten verwiesen.

09:30 Uhr | Dresden: Ein 57-Jähriger muss sich ab heute wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Dresden verantworten.

Ein 57-Jähriger muss sich ab heute wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Dresden verantworten. 13:00 Uhr | Dresden: Die Regierungskoalition aus CDU und SPD zieht im Landtag ihre Bilanz nach der ersten Hälfte der Regierungszeit.

Die Regierungskoalition aus CDU und SPD zieht im Landtag ihre Bilanz nach der ersten Hälfte der Regierungszeit. 17:00 Uhr | Grimma: Der Technische Ausschuss der Stadt berät über die Wiederherstellung des Ziegengrundkanals Neunitz sowie die Sanierung der historischen Stadtmauer.

09:30 Uhr | Zwickau: In der Sporthalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums startet das 5. ABC-Sportfest der kommunalen Kitas.

In der Sporthalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums startet das 5. ABC-Sportfest der kommunalen Kitas. 09:30 Uhr | Leipzig: Bachelor-Absolventen können sich heute bei der Messe "Master and More" im Congress Center über Fortbildungsmöglichkeiten informieren.

Bachelor-Absolventen können sich heute bei der Messe "Master and More" im Congress Center über Fortbildungsmöglichkeiten informieren. 16:00 Uhr | Bautzen: Im großen Haus des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters findet die Gedenkfeier für den kürzlich verstorbenen Bautzener Verleger Dr. Frank Stübner statt.

Im großen Haus des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters findet die Gedenkfeier für den kürzlich verstorbenen Bautzener Verleger Dr. Frank Stübner statt. 18:00 Uhr | Altenberg: Unter dem Titel "Der Silberbergbau von Glashütte im Osterzgebirge" startet im Arno-Lippmann-Schacht des Europarks Altenberg eine neue Vortragsreihe über die montane Kulturlandschaft Erzgebirge.

Unter dem Titel "Der Silberbergbau von Glashütte im Osterzgebirge" startet im Arno-Lippmann-Schacht des Europarks Altenberg eine neue Vortragsreihe über die montane Kulturlandschaft Erzgebirge. 18:00 Uhr | Dresden: Motorräder der Manufaktur ZPmoto in Zschopau sind Thema eines Vortrags im Verkehrsmuseum.