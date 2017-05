Auf dieser Seite:

06:00 Uhr | Behinderungen nach Wasserrohrbruch in Chemnitz

In Chemnitz ist es am frühen Morgen auf der Dresdner Straße zu einem größeren Wasserrohrbruch gekommen. Da sich die Fahrbahndecke durch den Rohrbruch leicht gehoben hatte, wurde der Bereich halbseitig abgesperrt. Im Berufsverkehr kann es zu erheblichen Behinderungen kommen. Nach Polizeiangaben will der Versorger eins energie den Leitungs-Schaden bis zum Nachmittag beheben. Bis dahin wird ein Wasserwagen die Versorgung übernehmen. Das Klinikum Dresdner Straße ist nicht betroffen.

05:50 Uhr | Mutmaßliche Fußballrowdys auf Anklagebank

Vor dem Amtsgericht Zwickau ist das Verfahren gegen zwei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Zahlung von jeweils 2.000 Euro vorläufig eingestellt worden. Der Prozess gegen zwei weitere Angeklagte wird hingegen fortgesetzt. Die Männer sollen bei der Aufstiegsfeier des FSV Zwickau vor knapp einem Jahr Pyrotechnik gezündet haben. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

05:37 Uhr | Bewaffneter Mann verletzt acht Schüler in Dresdner Jugendherberge

Ein bewaffneter Mann hat in einer Jugendherberge in Dresden mit Reizgas um sich gesprüht und acht Schüler verletzt. Nach Angaben der Polizei hat sich der 67 Jahre alte Gast am Dienstagabend über Lärm beschwert. Anschließend habe er die Jugendlichen aus Thüringen mit einem Messer bedroht und Pfefferspray versprüht. Die verletzten Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden in der Unterkunft behandelt. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Die Polizei fuhr mit einem großen Aufgebot zu der Jugendherberge. Auch eine Hundestaffel war im Einsatz. Beamte nahmen den 67-Jährigen in seinem Zimmer fest. Der psychisch kranke Mann sei stark betrunken gewesen, hieß es.

05:27 Uhr | Bislang kaum "Reichsbürger" entwaffnet

In Sachsen und Thüringen sind nach Recherchen des MDR-Magazins Exakt sogenannte Reichsbürger bislang kaum entwaffnet worden - trotz eines entsprechenden Erlasses der Innenministerien beider Bundesländer. In Sachsen musst seit November demnach drei "Reichsbürger" ihre Waffen abgeben. Auch in Thüringen blieb die Zahl der Entwaffneten einstellig. Dem Bericht zufolge sind den Behörden in Sachsen rund 55 und in Thüringen etwa 50 bewaffnete "Reichsbürger" bekannt.

05:18 Uhr | Pirna testet Fluttor

Die Feuerwehr der Stadt Pirna testet gemeinsam mit der Landestalsperrenverwaltung die Funktionalität des Fluttores an der Rosa-Luxemburg-Straße. Dabei werde vor allem geprüft, ob die gesamte Anlage dicht verschlossen ist und im Falle eines erneuten Hochwassers den nötigen Schutz biete. Für die Übung wird die Durchfahrt zur Straße Am Elbufer von 7 Uhr bis 18 Uhr gesperrt. Auch morgen kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

09:30 Uhr | Rothenburg/Oberlausitz: Staatsminister Markus Ulbig besucht gemeinsam mit dem neuen Inspekteur der sächsischen Polizei, Reiner Seidlitz, die Hochschule der Sächsischen Polizei.

09:30 Uhr | Rothenburg/Oberlausitz: Staatsminister Markus Ulbig besucht gemeinsam mit dem neuen Inspekteur der sächsischen Polizei, Reiner Seidlitz, die Hochschule der Sächsischen Polizei.

10:00 Uhr | Neukirchen/Erzgebirge: Landrat Frank Vogel übergibt einen Fördermittelbescheid für die Neugestaltung der Dorfmitte.

11:00 Uhr | Görlitz: Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau stellt im Foyercafé des Theater Görlitz den Spielplan für die Spielzeit 2017/2018 vor.

17:00 Uhr | Leipzig: Im Museum "Zum Arabischen Coffeebaum" findet eine Diskussionsrunde zum Thema "Kaffee als Ware des fairen Handels" mit anschließender Kaffee-Verkostung statt.

17:00 Uhr | Leipzig: Im Museum "Zum Arabischen Coffeebaum" findet eine Diskussionsrunde zum Thema "Kaffee als Ware des fairen Handels" mit anschließender Kaffee-Verkostung statt.

18:00 Uhr | Zwickau: In den Kunstsammlungen Zwickau findet eine Kuratorenführung mit Dr. Lutz Mahnke unter dem Motto "Medienereignis Reformation. Lateinschule, Buchdruck und Gelehrte in Zwickau" statt.

19:00 Uhr | Dresden: Die japanisch-deutsche Autorin Yoko Tawada liest im Hygiene-Museum aus ihrem Buch "Ein Balkonplatz für flüchtige Abende" und dem Essayband "akzentfrei".

20:00 Uhr | Görlitz: Die Jazztage Görlitz eröffnen mit einem Konzert der Carlos Dalelane Band.