Niedersächsische EU-Abgeordnete haben vor Subventionen für die geplante Produktionsverlagerung des Feinkostherstellers Homann nach Sachsen gewarnt. Sie riefen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zur genauen Prüfung auf, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Der Wegfall von rund 1.200 Arbeitsplätzen in Niedersachsen schließe europäische Fördergelder aus. Der Homann-Mutterkonzern "Müller" will die Produktion ab 2020 in Leppersdorf bei Dresden bündeln. Das sächsische Wirtschaftsministerium hatte zuletzt erklärt, es wolle die Homann-Ansiedlung in Leppersdorf nicht mit EU-Mitteln subventionieren.