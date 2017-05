Auf dieser Seite:

05:55 Uhr | Protestaktionen zum Tag der Pflege

Die Gewerkschaft Verdi plant zum heutigen "Internationalen Tag der Pflege" Prostestaktionen in Dresden und Görlitz. Aufgerufen sind Beschäftigte des Städtischen Klinikums Dresden-Neustadt und des Klinikums Görlitz. Sie wollen auf ihre Arbeitsbedingungen und Personalmangel im Pflegebereich aufmerksam machen. Verdi fordert ein Sofortprogramm der Bundesregierung für mehr Personal.

05:46 Uhr | Stollberg: Bagger beschädigt Gasleitung - Innenstadt abgeriegelt

In der Stollberger Innenstadt hat am Abend ein Bagger eine Gasleitung beschädigt. Nach Angaben eine MDR-Reporters strömte auf der Baustelle an der Bachgasse eine große Menge Gas aus. Die Feuerwehr musste einen großen Teil der Innenstadt sperren. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Bildrechte: MDR/Jens Uhlig

05:35 Uhr | Radler stirbt bei Unfall in Plauen

Ein 39-jähriger Radfahrer ist gestern bei einem Unfall in Plauen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Rad vermutlich bei Rot auf eine Kreuzung gefahren. Dort prallte er mit einem abbiegenden Auto zusammen. Der Radler starb noch an der Unfallstelle.

05:28 Uhr | Graffiti-Beseitigung in großen Städten immer teurer

Die großen Städte in Sachsen müssen immer mehr Geld für die Beseitigung von Graffiti ausgeben. In Chemnitz stiegen die Ausgaben von 35.000 Euro im Jahr 2015 auf 47.200 Euro im Jahr darauf. Den größten finanziellen Aufwand musste Leipzig betreiben. Für die Reinigung einer mehr als zweieinhalb Fußballfelder großen Fläche von Graffiti gab die Stadt fast 270.000 Euro aus. In Dresden waren es in den vergangenen beiden Jahren jeweils rund 50.000 Euro.

05:20 Uhr | Pferdetransporter auf Autobahn verunglückt - Stau

Ein verunglückter Pferdetransporter hat gestern auf der Autobahn A72 bei Chemnitz einen Stau verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen wegen eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn Richtung Hof abgekommen und umgekippt. Den Angaben zufolge wurden mehrere Pferde bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer des Lastzuges blieb unverletzt.

18:30 Uhr | Riesa: Bundesinnenminister Thomas de Maizière trit auf einer CDU-Veranstaltung auf. Das Thema lautet "Sicherheit und Ordnung - Öffentliche Sicherheit umfassend denken: Vom Wohnungseinbruch bis zur Terrorabwehr"

15:00 Uhr | Chemnitz: Im Bürgerhaus am Wall werden Fundsachsne versteigert.

16:00 Uhr | Bad Muskau: Im Pückler-Park wird die erste thematische Parkführung der Saison durchgeführt. Treff ist der Eingang am Hermannsbad an der Görlitzer Straße.

18:00 Uhr | Leipzig: Im Komm-Haus in Grünau wird die Veranstaltungsreihe "Meine neuen Nachbarn und ich" ins Leben gerufen. Thema der ersten Diskussionsrunde ist "Islam und Integration".

19:30 Uhr | Dohna: Im Kulturcafé M gibt es einen Liedermacher-Abend mit Thomas Knorr.