Der sächsische SPD-Vorsitzende Martin Dulig hat das Wahlergebnis seiner Partei in Nordrhein-Westfalen "als bittere Niederlage für die gesamte SPD" bezeichnet. Dieses Ergebnis könne man nicht schönreden. Die SPD wolle die Bundestagswahl gewinnen und das schaffe man nur, wenn die Vorstellungen der Partei von sozialer Gerechtigkeit für die Menschen greifbarer wären.

Sachsens CDU Generalsekretär Kretschmer hat das Wahlergebnis als ordentlichen Rückenwind für die Bundestagswahlbezeichnet. Er sagte MDR SACHSEN: SPD und Grüne hätten sich komplett in ihrer eigenen Ideologie verheddert und die Menschen aus den Augen verloren.

Weitere Meldungen: Kann Chemnitzer Forscher endlich nach Hause? +++ Dixielandfestival in Dresden +++ Wetter & Verkehr +++

Das Urteil gegen Görlitz wurde 2015 aufgehoben. Bildrechte: dpa

Der Chemnitzer Altertumsforscher Dominique Görlitz soll heute, gut einen Monat nach seiner vorübergehenden Festnahme im Oman, nach Deutschland zurückkehren. Das erklärte sein Projektkollege Jens Zimmermann bereits am Mittwoch. Der Archäologe war am 8. April nach einem Vortrag an der Universität Maskat festgenommen, kurz darauf aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der 50-Jährige musste aber seinen Pass abgegeben und durfte das Land nicht verlassen.



Grund war ein internationaler Haftbefehl aus Ägypten. Görlitz und zwei Kollegen wurden dort 2014 wegen Diebstahls aus der Cheops-Pyramide zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ihnen wurde vorgeworfen, unerlaubt Proben von der "Cheops-Kartusche" entnommen sowie die Nordwand der Königskammer beschädigt zu haben. Sie hatten die Vorwürfe bestritten.