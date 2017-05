In der Dippoldiswalder Heide bei Karsdorf werden heute Vormittag 60 Granaten aus dem 2. Weltkrieg gesprengt. In dem Waldstück wurden seit Herbst 2013 mehrfach größere Mengen an Bomben, Granaten und anderer Munition sichergestellt. Die Funde stammen unter anderem von einem amerikanischen Bomber, der am 17. April 1945 beim letzten Luftangriff auf das zerstörte Dresden wegen schlechter Sicht abdrehen musste und mit einem anderen Flugzeug zusammenstieß. Die Granaten, die jetzt im Wald bei Karsdorf gesprengt werden, müssen wegen des verwitterten Zustands vor Ort unbrauchbar gemacht werden. Die Polizei sperrt dafür nur einzelne Waldwege. Der Verkehr ist nicht beeinträchtigt. Auch ein Hubschrauber kommt zum Einsatz. Damit sollen aus der Höhe die Personenbewegungen im Blick behalten werden.