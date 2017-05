Der sächsische Landtag befasst heute in seiner Aktuellen Stunde mit christlichen Werten und sozialer Gerechtigkeit. Anlass für die Wertedebatte ist das Luther- Jahr. Die schwarz-rote Koalition will dabei unter anderem der Frage nachgehen, wie Kirche mit ihrer Arbeit in der Gesellschaft wirkt. Das Thema soziale Gerechtigkeit gelangte auf Antrag der Linken auf die Tagesordnung. Die Fraktion will dabei vor allem die soziale absicherung von Selbstständigen im Freistaat thematisieren.