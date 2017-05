Rechtsextremes Gedankengut fällt einer Studie zufolge in Ostdeutschland auf besonders fruchtbaren Boden. Wie "Bild" und "Berliner Zeitung" vorab berichten, kommt die von der Ostbeauftragten der Bundesregierung Iris Gleicke in Auftrag gegebene Studie zu dem Schluss, dass Rechtsextremismus "nicht ausschließlich" ein ostdeutsches Problem sei. Allerdings werde er befördert durch "spezifische regionale Faktoren, die in Ostdeutschland stärker ausgeprägt sind". Zu solchen regionalen Faktoren etwa in Sachsen zähle "die Überhöhung des Eigenen, Sächsischen, Ostdeutschen, Deutschen in Bezug auf die krisenhaft wahrgenommene Aufnahme von Flüchtenden, aber auch auf Migrantinnen im Allgemeinen". Die Studie soll heute vorgestellt werden.