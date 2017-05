In Dresden hat am Abend erneut ein Pkw gebrannt. Nach Angaben eines MDR-Reporters stand das im Stadtteil Cotta geparkte Auto beim Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.