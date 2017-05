Ein Intercity der Deutschen Bahn macht Werbung für den Nationalpark Sächsische Schweiz. Der Doppelstock-Wendezug wurde am Sonnabend in Bad Schandau getauft. Er ist planmäßig unter anderem zwischen Dresden und Köln sowie Leipzig und Norddeich unterwegs. Wer in den Nationalpark will, muss in Dresden in die S-Bahn umsteigen. Der Komfort in den roten Doppelstockwagen unterscheidet sich dabei aber kaum von dem des Intercitys. Es handelt sich um baugleiche Fahrzeuge aus dem Bombardier-Werk Görlitz.