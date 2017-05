Gestern sind auf der B6 in Keilbusch ein Personenwagen und Lastwagen zusammengestoßen. Der Fahrer des Pkw verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Dieser schleuderte in ein Grundstück und kippte um. Dabei verteilte sich die Ladung - 20 Tonnen Raps - auf der Straße. Beide Fahrer wurden verletzt, die Bundesstraße war stundenlang gesperrt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit etwa 100.000 Euro an.