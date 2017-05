Mit der 2014 eingeweihten Mountainbike-Strecke "Stoneman Miriquidi" locktdas Erzgebirge besonders bei jungen Menschen an. Eine Sprecherin des Tourismusverbandes sagte, es würde eine Zielgruppe erreicht, "die sonst nie hergekommen wäre". Die Tour führt auf 162 Kilometern über neun Gipfel und endet am Fichtelberg in Oberwiesenthal. 7.000 Radbegeisterte haben diese Tortur schon auf sich genommen. Bekannt was das Erzgebirge bisher eher als beschauliches Land der Männelmacher, das vor allem ältere Menschen mit Volkskunst in seinen Bann zog.