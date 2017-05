In Leipzig haben am Donnerstagabend rund 2.000 Menschen einen Festgottesdienst gefeiert. Er fand zur Eröffnung des regionalen Kirchentags vor dem Alten Rathaus statt. Das Christentreffen in Leipzig ist einer von sechs regionalen "Kirchentagen auf dem Weg". Wie der Evangelische Kirchentag in Berlin münden sie am Sonntag in einen Abschlussgottesdienst auf den Elbwiesen bei Wittenberg. In Leipzig liegt bis dahin bei rund 500 Veranstaltungen ein besonderer Fokus auf der Musik.