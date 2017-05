Die Fraunhofer Gesellschaft feiert heute in Dresden ihr 25-jähriges Engagement in Ostdeutschland. Auf der Jahrestagung werden die Leistungen der inzwischen 42 wissenschaftlichen Institute und Außenstellen gewürdigt. Gestern war bekannt geworden, dass Fraunhofer in diesem Jahr 100 Millionen Euro in Labore für Mikroelektronik in Sachsen investiert. Zudem gibt es Forschungsprojekte zur Cybersicherheit.