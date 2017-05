Auf der B101 bei Siebenlehn ist gestern Abend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Unfallermittler hatte vermutlich der Fahrer eines Personenwagen den Biker übersehen und war mit ihm an der Autobahnabfahrt Siebenlehn zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Fahrzeuge sind beide Schrott.

Der Landkreis Nordsachsen sucht Pilzberater. Interessenten können ab September an der Volkshochschule einen zweijährigen Lehrgang absolvieren. An dessen Ende legen die Teilnehmer eine Prüfung zum Pilzsachverständigen nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Mykologie ab. Nur damit dürften sie dann als Pilzberater arbeiten. Melden könnten sich alle Interessierten - ob Hobbypilzsucher, Biologielehrer oder Apotheker.

Bei einem Brand in einem Seniorenheim im Vogtland sind sechs Menschen verletzt worden. Sie kamen in Krankenhäuser. Das Feuer war am Abend in einer Küche im dritten Stock des Heims in Treuen ausgebrochen. Die Polizei vermutet einen defekten Herd als Brandursache. Rettungskräfte brachten 48 Bewohner aus dem Heim zeitweise in Sicherheit. Der Sachschaden liegt bei 50.000 Euro.