An der Stadtgrenze zwischen Dresden und Radebeul ist gestern ein Personenauto in eine Straßenbahn gerast. Der Autofahrer wurde verletzt. Nach Erkenntnissen der Unfallermittler war der Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit der Tram der Linie 4, die auf dem Weg nach Radebeul-West war, zusammengestoßen. Das Auto erlitt Totalschaden. Die Bahn wurde ebenfalls beschädigt.

Gut 25 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die ostdeutschen Bundesländer wirtschaftlich noch immer zurück. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sagte MDR SACHSEN: "Wir sind in Ostdeutschland noch immer nicht in der Lage, die Wertschöpfung zu generieren, die wir bräuchten, um auf eigenen Beinen zu stehen". Grund seien besonders viele kleine Betriebe, die stark abhängig von den Schwankungen der Auftragslage seien. Zudem sei die Forschungs- und Entwicklungskapazität mit hochdotierten Arbeitsplätzen in den ostdeutschen Unternehmen "deutlich geringer" als in Westdeutschland. "Wir haben viel zu wenige große Betriebe, nicht ein einziges DAX-Unternehmen sitzt in Ostdeutschland", sagte Tiefensee.