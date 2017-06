09:00 Uhr | Lichtenstein: Kinder bis 15 Jahre haben in der Miniwelt heute freien Eintritt.



10:00 Uhr | Blockhausen: Beim Weltcup im Kettensägenschnitzen kämpfen 30 Carver um den Titel.



16:00 Uhr | Radeberg: Auf Schloss Klippenstein wird anlässlich des Kindertags das Märchen der "Prinzessin Wachtelei" vorgelesen.



16:00 Uhr | Dresden: Auf dem Neumarkt findet ein offenes Kunst-Picknick statt.



18:00 Uhr | Königswartha: In der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte informiert das Umweltministerium über den Wolf im Landkreis Bautzen.



18:00 Uhr | Lößnig: Die Erleb-Bar Leipzig lädt zu einer Obstbestimmungstour um den Silbersee ein. Treffpunkt ist an der Endhaltestelle.